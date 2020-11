Sérgio Conceição sobre Reinaldo Teles: "Viu-me chegar ao FC Porto com 16 anos..."

Treinador do FC Porto dedicou a vitória sobre o Marselha (0-2) ao dirigente que faleceu esta quarta-feira, aos 70 anos.

Sérgio Conceição dedicou a vitória do FC Porto em Marselha a Reinaldo Teles, histórico dirigente dos dragões que faleceu esta quarta-feira, aos 70 anos, vítima de covid-19.

"É difícil, é injusto da minha parte não ter começado por dedicar a vitória ao senhor Reinaldo, o nosso chefinho, uma pessoa que me viu chegar com 16 anos ao FC Porto. Era amado por toda a gente, respeitava todas as pessoas do futebol, um abraço à sua família, sentimos uma profunda dor. Nenhuma palavra pode dizer o que vai na cabeça das pessoas que gostavam do senhor Reinaldo. A família portista dedica-lhe esta vitória", afiançou Conceição na zona de entrevistas rápidas do estádio Vélodrome.

No Twitter, o técnico do FC Porto deixou uma mensagem de condolências: