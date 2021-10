Sérgio Conceição sobre processo da APAF: "Não se pode dizer que um árbitro esteve bem ou menos bem?"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, fez a antevisão ao dérbi com o Boavista, às 17h00 de sábado, referente à décima jornada da Liga Bwin.

Falou de arbitragem, a APAF colocou-lhe um processo e a ANTF veio defendê-lo. Considera-se condicionado quando fala de arbitragem?

"Não me sinto nada condicionado. Sei que tenho muitos processos, mas não me sinto condicionado. O que sinto, digo. E nessa situação, foi uma opinião sobre um determinado momento do jogo. Neste caso, o árbitro que estava a apitar vai ser o de amanhã, mas podia ser outro qualquer. Foi a minha opinião sobre determinado lance. Mas também têm opiniões sobre mim. O árbitro pode pensar 'este treinador foi um burro dos diabos, porque fez uma substituição mal feita'. Os adeptos julgam. Os jogadores e dirigentes são julgados e criticados. Não se pode dizer que um árbitro esteve bem ou menos bem? Foi a minha opinião naquele lance. Uma situação em que acho que fomos prejudicados. Tive a minha opinião e disse-a aqui. Quando tenho de dizer alguma coisa, digo."

Eficácia nos últimos jogos: "O futebol é apaixonante por isso. Por exemplo, o Mehdi Taremi falhou três ou quatro situações contra o Milan e depois fez um hat-trick. Importante é o processo, a forma como nós criamos situações de golo. A eficácia trabalha-se, mas o que me deixa satisfeito é a produtividade da equipa. Depois queremos ser mais eficazes e fazer mais golos."