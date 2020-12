Sérgio Conceição sobre Pinto da Costa: "O presidente tem a sensibilidade de perceber..."

Treinador do FC Porto, no programa "Primeira Pessoa", com Fátima Campos Ferreira, fala sobre o presidente e os momentos que se sucedem aos jogos, já no autocarro.

Primeira vez que viu Pinto da Costa: "Vi Pinto da Costa pela primeira vez num jogo dos juniores. No início, bastava a presença dele, sem falar, para percebermos que lhe tínhamos de dar algo. É uma pessoa muito respeitada por toda a gente, não só no clube, mas na cidade e no futebol, porque é o mais titulado do mundo."

Derrotas: "Quando perco não olho para ninguém, refugio-me em minha casa. O presidente tem a sensibilidade de perceber quando tem de ir com a equipa ou com o motorista no carro. Quando perdemos ninguém fala comigo, estou no meu canto e a minha equipa técnica deixa-me ir ali a reviver o jogo."