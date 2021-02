Sérgio Conceição sobre o calendário: "Convém ter reuniões na altura de estar no nosso rico Algarve"

Treinador do FC Porto garante que a equipa está "completamente estável" a nível emocional

A equipa tem sido sujeita a um grande desgaste físico e psicológico. Qual é o momento da equipa para abordar um jogo de grande intensidade?

"Fizemos cinco jogos com um intervalo de três dias e este jogo com a Juventus vai ser ao quarto dia. São situações que temos de analisar antes dos campeonatos. Agora não há nada a fazer, temos que os disputar. É bom sinal termos esta densidade competitiva porque somos um clube grande e temos que estar em todas as competições. O que se tem a fazer para que não acumule jogos desta forma é no início do campeonato, é na altura em que as pessoas estão no nosso rico Algarve a passar férias, se calhar convém ter umas reuniões para planear bem todas as competições e que prejudica a participação das equipas portuguesas nas competições europeias".

Pontos a explorar na equipa da Juventus?

"A Juventus assume o jogo. Como equipa grande e como equipa poderosa que é, com qualidade que tem, em alguns momentos vamos estar a defender num bloco mais baixo, teremos que aproveitar esse momento do jogo, perceber que espaço é que a Juventus nos dá, que centrais é que estão a jogar, uns são diferentes de outros, uns são mais do que outros, o Bonucci e o Chiellini não são tão jovens mas, passe a expressão, limpam tudo. Tudo isso é analisado, e esse momento de jogo é importante".

No último jogo houve "revolta", lágrimas e protestos contra algumas decisões, sente que a equipa está estável emocionalmente para abordar este jogo da Liga dos Campeões?

"Completamente estável, completamente focados no jogo de amanhã. Vamos analisando os erros e sabemos o que temos de melhorar. Estes jogos dos oitavos de final são jogos de altíssimo nível e ao mínimo pormenor pode perder-se o jogo. É essencial que a concentração competitiva esteja no máximo e depois, naturalmente, a nível emocional o grupo está consciente do que tem a fazer. Mas não é só na Liga dos Campeões. Agora, há situações que aconteceram nos últimos três ou quatro jogos que não são normais. Mas isso é o que temos. Com certeza que as coisas melhorarão para todos os agentes. Espero, verdadeiramente que sim".