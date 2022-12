Sérgio Conceição sobre Namaso: "Vejo-o como avançado. Depois, depende..."

Declarações de Sérgio Conceição na antevisão do FC Porto-Vizela, partida da Taça da Liga que terá lugar esta sexta-feiras

O lugar de Namaso: "Eu vejo-o como avançado. Depois, depende. Se jogarmos como referência ou segundo avançado, mais móvel, mais baixo em determinadas tarefas. Jogámos com o Toni Martínez e com o Danny Namaso como segundo avançado. Por vezes, pode haver permuta."

A evolução: "São as tais nuances. Ser equipa é isso: temos um papel ativo quando temos bola e quando não temos. No processo defensivo, avançados têm papel fundamental. Promovemos o trabalho com os avançados. Espero que ele seja mais completo, a perceber o jogo. Ter agressividade e inteligência é fundamental para os avançados fazerem golos. Se não for o avançado a marcar, fico contente, é o trabalho coletivo. Tem estado bem, como todos os outros, a evoluir. É o nosso trabalho".