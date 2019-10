Sérgio Conceição abordou o momento do jovem avançado, que marcou frente ao Famalicão.

A gestão do sucesso de Fábio Silva: "A minha forma de lidar e liderar um balneário é igual para todos os jogadores. Tenha 17 ou 35 anos, o mais importante para mim é a competência; é o que um jogador faz. Obviamente que há um ou outro pormenor que vamos gerindo e percebendo devido a todo este mediatismo, porque o futebol resume-se muito ao que é a minha conferência hoje ontem, ao jogo de amanhã com o Marítimo, deixando de ser importante o jogo que tivemos com o Famalicão em função do resultado com o Marítimo... Ou seja, é muito resultadista, muito o que está a acontecer no momento.

Atenção a algumas coisas: "Temos de ter atenção a algumas coisas, porque é a evolução e maturação normal que um jogador com apenas 17 anos tem de ter e que vê o seu nome quase diariamente nas primeiras páginas, mas estamos preparados para isso, porque não se trata de um caso novo. A própria base familiar e tudo o que envolve e gravita à volta do jogador também é importante e, nesse sentido, não haverá problema, porque estamos a falar de um jogador que tem tudo isso e qualidade para se afirmar num futuro próximo no FC Porto. É assim que esperamos e é assim que trabalhamos. Nunca diferenciando, metendo num pedestal ou numa bola de cristal o nosso menino. Aqui não há meninos; há profissionais, há homens dentro do balneário que diariamente têm de lutar pelo seu lugar. ".



O contrato de Fábio Silva: "Eu falo do plano emocional, uma palavra em moda no futebol, e no que me compete para o melhorar enquanto jogador. Não sou da administração, não sou dirigente, não faço contratos. Isso passa-me ao lado".