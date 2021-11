Sérgio Conceição sobre as renovações de contrato dos jovens: "Está cá? Então vamos usá-lo"

Sérgio Conceição, treinador do ​​​​​​​FC Porto, fez a antevisão ao jogo da Taça de Portugal frente ao Feirense, agendado para as 20h15 de sábado.

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, abordou a renovação de Fábio Vieira, consumada na quinta-feira. O médio renovou contrato até 2025.

"Os jovens e os menos jovens, quando se é duro, na mesma noite, com o Fortnite e a Playstation, já perderam [esse momento de pressão]. É a exigência diária da equipa técnica e interiorizar essa mensagem, que acho importante para se ter sucesso no futebol, porque há jovens com qualidade técnica, mas depois existem outras situações muito importantes. Não me sinto mais ou menos feliz por qualquer renovação, porque olhamos para o plano desportivo. Obviamente, quando estas situações acontecem os jogadores a nível emocional ficam diferentes e agradados, mas não posso dizer que fico contente porque prolongou o contrato e depois, na conferência seguinte, dizer que não olho para isso, até porque este ano tenho jogadores a terminar o contrato e, da minha parte, por regra não olho para isso. Este ano está cá? Ok, então vamos trabalhar com ele e usá-lo de acordo com as necessidades. Vejo que o clube está a fazer um trabalho muito bom nesse sentido, porque já não é o primeiro jovem que renova, mas não renova por ser jovem, mas sim porque tem qualidade para fazer parte do plantel principal do FC Porto.", comentou o técnico, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo frente ao Feirense.