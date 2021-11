Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na antevisão ao jogo em Liverpool, da quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo frente ao Liverpool, Sérgio Conceição foi questionado sobre as buscas que tiveram lugar, na segunda-feira, no Estádio do Dragão. O treinador do FC Porto garantiu que o tema não foi debatido no seio do grupo de trabalho.

"Não foi falado. Tenho um grupo de jogadores inteligentes e que veem notícias, mas nada foi comentado. E espero que as pessoas não sejam julgadas na praça pública. Os treinadores costumam ser... Confio plenamente nas pessoas do FC Porto, nomeadamente no nosso presidente", referiu.

"Olhamos para o nosso trabalho, para o nosso foco. Tudo o resto, falar do futebol e não de futebol, não quero", comentou ainda.