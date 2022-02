Sérgio Conceição sobre a ausência de Pepe: "Aqui não há ninguém que se chame titular"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, fez a antevisão à deslocação ao terreno do Moreirense, agendada para as 20h00 de domingo e referente à 23.ª jornada da Liga Bwin.

Pepe está castigado. Esperam-se mais alterações? "Aqui não há ninguém que se chame "titular". Na camisola tem o nome do jogador apenas. Uns têm mais minutos do que outros. Infelizmente, não temos o Pepe e o Marchesín, que estão castigados. Temos os outros para colmatar as ausências. Mas é sempre difícil não ter o Pepe, trata-se de um jogador extremamente importante, de grandíssima qualidade. É muito importante no balneário. E mesmo não estando no jogo, normalmente vai connosco para estágio. Faz parte da trupe."

O que pensa da suspensão preventiva do Pepe? "Vamos esperar para ver. Neste momento, o foco não é pensar nos castigos, mas nos jogadores disponíveis."

Vai ter refrescar toda a equipa? "Confiamos no nosso grupo de trabalho, os jogadores estão todos preparados e o bom exemplo disso foi o último jogo com a Lázio. A densidade competitiva tem a ver com o jogador também. A minha principal observação para o jogador é o que ele faz no campo."