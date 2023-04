Sérgio Conceição: "Só todos juntos é que vamos continuar a dar luta"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, após o triunfo por 1-0 na receção ao Boavista, na 30ª jornada da Liga Bwin

FC Porto com menos um e mensagem aos adeptos: "O adversário está completamente tranquilo na tabela, com bons interveniente, uma dinâmica interessante quando tinha a bola, com gente rápida nos flancos, com médios que sabem tratar bem a bola. Nunca é fácil, com menos um jogador. Procurámos fechar o espaço central muitas vezes com um quinto homem na nossa linha defensiva, começou por ser o Galeno, depois encaixei o Matheus quando entrou o Grujic na parte final, para controlarmos bem a largura, porque eles tinham muita largura no campo. É normal a jogar em superioridade numérica. Para depois jogarmos com três homens no meio-campo, com Franco, Otávio e o Marko [Grujic], Galeno mais solto, isto já na parte final. De qualquer das maneiras, mesmo nesse período, é curioso, achei que depois da expulsão vimos um bocadinho a nossa entreajuda, a nossa solidariedade e agressividade no jogo, a forma como partíamos com perigo para o ataque. Uma palavra também para a claque, o estádio estava completo, muito bonito. Agradeço a todos de virem aqui, mas se estamos aqui toda a gente tem de apoiar, porque houve um momento que era mais o medo de perder do que a vontade de ganhar. Pareceu-me que havia ali algum receio da parte do público. Só todos juntos é que vamos continuar a dar luta."

Toda gente acredita que é possível ser campeão? Está criado o ambiente ideal à volta da equipa? "Esteve sempre. Esteve mais difícil, mas no FC Porto, os adeptos, sócios e simpatizantes acreditam como nós e reveem-se muito na equipa. Mesmo a 10 pontos acreditamos sempre que é possível fazer melhor em cada jogo para ir atrás do que queremos. Sabemos que não estamos na melhor posição neste momento, não dependemos de nós, mas vamos até ao fim dar luta, isso sem dúvida absolutamente nenhuma. Quinta-feira temos mais um jogo importante, queremos muito estar no Jamor."