Sérgio Conceição: "Serão adeptos do Irão que pedem Taremi no onze?"

Taremi marcou no jogo da Taça com o Fabril. Já o tinha feito com o Portimonense

Treinador afirma que o equilíbrio vem em primeiro lugar, respondendo a possíveis solicitações de juntar o avançado ex-Rio Ave a Marega na frente.

Taremi, reforço do Rio Ave, foi colocado como sendo desejado no onze do FC Porto ao lado de Marega. À pergunta, Sérgio Conceição foi taxativo: "Os adeptos pedem o Taremi? Serão adeptos do Irão? É possível que peçam aqui no Porto, mas as redes sociais são sempre o que são", atirou, explicando a decisão: "Marega e Taremi encontram-se no treino e não são parecidos. Jogámos até um determinado momento com um avançado. Demos continuidade ao que de bom fizemos na época passada. Começámos recentemente a adotar o segundo avançado, mas jogar em 4x4x2 não é jogar em 4x2x4. Quero uma equipa capaz e competente, capaz de ganhar jogos. É normal que se prefira este ou aquele, penso que não tenho decidido muito mal. Fomos duas vezes campeões e noutro perdemos com 85 pontos. Na Liga dos Campeões passámos duas vezes a fase de grupos. Não tomo decisões por influência interna ou externa. Se as tomasse dessa forma não estaria aqui a fazer nada."

Sem problemas em admitir que errou muitas vezes no onze e que o percebe quando analisa os jogos, termina depois com uma análise ao Marselha, que perspetiva espicaçado: "Críticas ao Marselha, que é um clube grande, são normais. No entanto, têm jogadores de seleção, um treinador que não é desconhecido. Essas críticas podem ferir orgulho e fazê-los dar a volta. Temos de estar preparados para o 4x4x2 losango ou para o 4x3x3 mais bem-sucedido do André. Admito que podemos ter de baixar um pouco as linhas ao início se o Marselha entrar forte. Será determinante a componente emocional para isso."