Sérgio Conceição: "Ser treinador do Francisco? É mais difícil para ele do que para mim"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do ​​​​​​​FC Porto, após a goleada (5-1) ao Feirense.

Na conferência de imprensa que sucedeu o FC Porto-Feirense, que os dragões venceram por 5-1, Sérgio Conceição foi questionado sobre a dificuldade de ser treinador do filho, Francisco Conceição. O técnico respondeu que sabe separar as águas e que é mais difícil para o jogador do que para o progenitor.

"Concerteza é mais difícil para ele do que para mim. Eu sei separar bem as águas. O Francisco é um jogador do FC Porto, um jovem jogador com qualidade para seguir em frente na equipa. No momento em que veio ao banco... não é o primeiro jogador que o faz. Eu, como treinador, disse-lhe para agradecer ao Mehdi [Taremi], porque ele é que bateria o penálti, normalmente", explicou Sérgio Conceição.