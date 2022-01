Conceição "sem dúvidas" sobre a situação de Luis Díaz: "A intenção do FC Porto..."

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, após a reviravolta e consequente triunfo no Estoril, 2-3, em jogo da 17.ª jornada da Liga Bwin.

Luis Díaz com muito mercado voltou a destacar-se: "Não podemos adivinhar o que vai acontecer. Os jogadores têm uma cláusula de rescisão, se a baterem não há nada a fazer. Naquilo que é o projeto e a intenção das pessoas do FC Porto, é sem dúvida ficar com os jogadores que pensamos que são importantes para a equipa, sabendo que dou importância a todos. Há uns que se destacam mais e o Luis tem-se destacado este ano, mas também com a ajuda dos companheiros. Temos um grupo muito forte, uma prova disso foi o intervalo. Foi difícil para o treinador e para a equipa técnica tentar dar algo mais. Às vezes não conseguimos e até tiramos algo à equipa, hoje penso que a equipa técnica também esteve bem ao ler o jogo."