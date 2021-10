Sérgio Conceição: "Seja qual for o resultado, nada fica decidido"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, fez a antevisão ao jogo da terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, em que os dragões recebem o Milan. A partida arranca às 20h00 de terça-feira.

Importância do jogo: "Temos de ganhar. É o jogo mais importante, porque é o que vamos ter agora. Os outros dois ficaram para trás. E à medida que nos vamos aproximando do final da fase de grupos, mais importância têm os jogos. Mas seja qual for o resultado, nada fica decidido. Queremos fazer uma boa exibição e, principalmente, ganhar."

Mudar o chip do Sintrense para o Milan: "É sempre mais difícil o contrário. Passar do Milan para o Tondela. Mas isso tem de fazer parte da nossa gestão, conseguirmos ter os jogadores sempre ao mais alto nível. Sabemos que nestes jogos não é necessário um grande trabalho nesse sentido de motivar os jogadores. Às vezes até é preciso baixar essa euforia que possa haver. É importante que os jogadores estejam entusiasmados e depois serem fiéis à identidade da equipa. Não podemos perder nunca a identidade."

Em 1996/97, Sérgio Conceição venceu (3-2) o Milan, como jogador do FC Porto: "Não é uma coisa que eu vá buscar ao passado para me motivar. O que me dá motivação é entrar aqui, preparar o jogo e conseguir passar aos jogadores o que acho importante para o jogo. Isso é que me dá alegria diária. É um passado bonito essa fase de grupos que fizemos, com uma das melhores equipas de sempre do Milan, mas são apenas boas recordações."