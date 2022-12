Sérgio Conceição: "Se imaginasse, em 2017, que ia chegar a determinados números..."

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na conferência de imprensa de antevisão à receção ao Arouca, marcada para quarta-feira (21h15) e referente à 14ª jornada da Liga Bwin.

Igualar Pedroto: "Se imaginasse em 2017 que ia chegar a determinados números, com certeza que não chegaria. Estava focado, se calhar, num pensamento a longo prazo e esquecia-me o que tinha de fazer diariamente e no momento. É isso que nós fazemos. Obviamente que nós temos objetivos, sonhamos com determinadas situações, é absolutamente normal, mas o foco principal é o trabalho diário, conseguir o máximo de vitórias possível para no final conseguirmos títulos. É como os recordes individuais. Isto sem qualquer tipo de demagogia ou hipocrisia da minha parte. Olhamos para a pessoa que é a minha referência, o senhor Pedroto, a referência deste clube e no país, porque foi alguém visionário, que estava muito à frente dos outros. Fico muito contente com esses números, mas não é o principal objetivo. Se perguntar a algum adepto, eles querem saber é de ganhar ao Arouca e o título no final da época. Sinceramente, para mim é a mesma coisa. Grandíssimo respeito pelo senhor Pedroto, que é a minha inspiração, a minha referência. Agora, para mim, se meter na balança... A vitória coincide com esse recorde, mas mais importante é somar três pontos perante uma equipa difícil, e que esses três pontos sejam importantes para no final conquistar o título."

Estádio quase cheio: "Não sou muito dado a festas. Não gosto muito dessas situações. O importante é a presença deles, a paixão que têm pelo clube e esta presença, numa quarta-feira... Num período de férias para muitos, é verdade, mas às 21h15, termos o estádio praticamente cheio ou cheio é verdadeiramente espetacular. Só temos a agradecer esse apoio e essa união, que tem de existir, entre adeptos e equipa de futebol. E há mais um pormenor. Só num clube em que clube e adeptos acreditam que é possível é que estão em massa amanhã para apoiarem a equipa num jogo importante."

