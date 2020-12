Sérgio Conceição: "Se gostei muito dos dois jogos com o Tondela? Não gostei"

Treinador do FC Porto comenta a vitória sobre o Tondela, por 2-1, no Estádio do Dragão, e o consequente apuramento para os oitavos de final da Taça de Portugal.

Dois jogos contra o Tondela, para o campeonato (4-3) e para a Taça (2-1). Gostou mais do jogo deste domingo? "Os jogos são todos diferentes. Se gostei muito dos dois? Não gostei. Fizemos o suficiente para acabar com mais quatro golos no outro jogo, hoje mais dois. Gostei da primeira parte, tivemos várias ocasiões para aumentar a vantagem. Depois numa transição do adversário, e aí culpa é minha, fui eu que dei indicação, eles fizeram o golo. Iniciámos bem a segunda parte, podíamos ter feito o 3-1. Na última meia hora não houve grande perigo, tirando um lance do avançado do Tondela, que cabeceia. É um resultado justíssimo, passámos e é importante referir isso. Estamos em todas as frentes, estamos contentes com isso, há que dar os parabéns aos jogadores"

Vitória sem contestação: "Tivemos sempre situações para sair com perigo, faltou definirmos melhor no último terço. Faz parte do jogo. No geral, foi uma vitória sem contestação".