Sérgio Conceição: "Se fosse pelos orçamentos, já se sabia quem ganhava na Champions"

Declarações de Sérgio Conceição durante a conferência de imprensa de antevisão ao jogo da final da Supertaça Cândido de Oliveira, desta quarta-feira, frente ao Benfica.

FC Porto venceu os 3 jogos na época passada: "Faz parte daquilo que é a nossa preparação do jogo. Não me cabe falar, neste momento, na véspera do jogo, do que é o Benfica. Toda a gente sabe que o Benfica é uma equipa bastante ofensiva, é uma equipa que, defensivamente, aqui ou acolá tem sofrido alguma coisa em determinados do jogo, mas isso faz parte da estratégia do jogo de amanhã. Sabemos e percebemos a equipa do Benfica. Cada jogo é um jogo e não podemos prever o que acontece. Depende do estado emocional dos jogadores, do trabalho individual e nem sempre depende dos treinadores. Há coisas que não podemos controlar. A concentração individual competitiva tem de haver e isso nós também trabalhamos. Um jogo é um jogo e é por isso que é tão apaixonante.".

Investimento do FC Porto mais modesto do que o do Benfica: "Temos de olhar para o historial do FC Porto e do Benfica. São duas equipas fortes, dois rivais independentemente dos orçamentos e não são os orçamentos que jogam e viu-se isso na Liga dos Campeões. Se entrasse os orçamentos já estava definido quem ganhava a Liga dos Campeões e os campeonatos. Não vejo pressão nem vantagem. Também estamos pressionados a ganhar, até porque somos o clube com mais Supertaças. Essa responsabilidade gostamos de ter e de a assumir.".

Estatuto de ter mais Supertaças: "Não é pelo estatuto. O estatuto não joga. É o rendimento deles. Não é por aí