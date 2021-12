Sérgio Conceição saiu da Lázio como estrela e volta como "técnico de sucesso"

Da forma como se "impôs" num grupo de campeões à aprendizagem que teve com Eriksson", o antigo guarda-redes Marchegiani fala com carinho do técnico do FC Porto e aconselha-o a procurar um "finalizador"

O sorteio das competições europeias continua a proporcionar a Sérgio Conceição uma viagem pelo passado como jogador em Itália. Após o duelo na Liga dos Campeões com Diego Simeone (Atlético de Madrid), de quem foi companheiro uma época, e do regresso a San Siro, estádio a que chamou casa ao serviço do Inter (2001 a 2003), o treinador de 47 anos prepara-se para defrontar na Liga Europa o primeiro clube que representou fora de Portugal: a Lázio.