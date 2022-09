"Sérgio Conceição sair do FC Porto? Ele sente algo diferente pelo clube"

Declarações do brasileiro Derlei, jogador que em Portugal passou por Leiria, FC Porto, Sporting e Benfica, no World Scouting Congress, que decorre esta quinta-feira no Porto

Sérgio Conceição e FC Porto capazes de dar a volta: "O Sérgio Conceição já mostrou em dificuldades maiores que teve a capacidade de transformar a equipa e fazer com que ela jogasse à Porto. Isso vai acontecer já no próximo jogo. Depois desta paragem ele vai voltar a trabalhar com a equipa mais completa e os adeptos esperam que isso aconteça. Sabemos que não é fácil uma equipa como o FC Porto perder dois ou três jogos no início da época, mas isso já aconteceu noutros anos e a equipa deu sempre a volta, porque é o FC Porto."

Sérgio Conceição vai atirar a toalha ao chão? "Não o vejo a atirar a toalha ao chão, isso não é dele. Todos sabemos que o Sérgio Conceição não desiste de nada. É evidente que um dia, mais cedo ou mais tarde, ele vai sair do FC Porto e tenho a certeza que sairá pela porta que entrou, porque ele, além de ser um grande treinador e uma grande pessoa, é um grande portista, com um grande coração"

Sentir diferente: "Ele sente algo diferente pelo clube e sempre conseguiu demonstrar isso através das equipas que monta. Os jogadores passam, saem, chegam e ele vai metendo miúdos em várias funções, sente-se que é um trabalho que faz com grande paixão. Não está relacionado com questões financeiras ou se há um mau resultado, sentimos que a Direção tem dado todo o apoio ao Sérgio. Enquanto assim for, jamais ele vai atirar a toalha."