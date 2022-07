Sérgio Conceição risca três para o estágio do FC Porto no Algarve

Loum, Romário Baró e João Mendes não seguiram viagem.

Loum, Romário Baró e João Mendes não seguiram viagem com o FC Porto rumo ao Algarve, na tarde desta quarta-feira. O plantel de Conceição estará em estágio até ao dia 14 deste mês de julho no Vale do Garrão, no sul do país.

Loum, recorde-se, esteve cedido na última temporada ao Alavés, de Espanha, enquanto Romário Baró alinhou no Estoril, igualmente emprestado pelos dragões. Já João Mendes, jovem lateral de 22 anos, foi presença habitual na equipa B, embora com dois encontros na equipa principal. Todos eles iniciaram os trabalhos de pré-época, na passada sexta-feira, às ordens de Conceição.

Recorde-se que Conceição já contou esta quarta-feira com os jogadores internacionais, assim como com David Carmo, contratado ao Braga. Ao todo, são 30 os jogadores que marcam presença no Algarve.