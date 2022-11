Sérgio Conceição: "Ricardo Sousa não honrou o nome da família. Nem pai, nem filho"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, após o empate 2-2 com o Mafra, na primeira jornada da fase de grupos da Taça da Liga.

Críticas a Ricardo Sousa, treinador do Mafra, e à arbitragem: "É o futebol português. Sou expulso em Mafra por chutar uma bola para fora. Hoje o treinador adversário não honrou o nome da família. Não honrou o pai e o filho. Deu um encontrão ao Wendell e não se passa nada. Perdas de tempo constantes, desde o início do jogo. Dá amarelo ao guarda-redes só na segunda parte. Prefiro que não dê amarelo... Mas não foi por isso que perdemos. Não podemos oferecer 45 minutos ao adversário. O árbitro tem de dar 12, 14, 16 minutos. Tínhamos condições para dar a volta ao resultado, mas assim não se jogou."

Análise ao jogo: "O que disse aos jogadores é que não podemos dar 45 minutos ao adversário. Faltou agressividade, agressividade com bola. Fomos pouco agressivos. Quando assim é, mesmo com equipas de escalão inferior, acaba-se por sofrer dois golos. Na segunda parte não sei se o Mafra chega alguma vez à nossa baliza. Fizemos dois golos e podíamos ter feito mais. Na segunda parte fomos a equipa que sempre fomos. A pressionar, a fazer dois golos. Empatámos, temos dois jogos para corrigir. A jogar em casa temos o apoio do público. Aproveito para agradecer aos adeptos que vieram aqui neste horário nada convidativo."

O que leva do jogo? "Levo algumas situações positivas. Outras tantas ou mais negativas. Em alguns jogadores notou-se a falta de ritmo competitivo. Mas isso não desculpa, eles têm de estar preparados para jogar. Acredito é que depois a dinâmica da equipa, o entrosamento, não seja perfeito. Temos de ter outras características para o jogo.

Sobre as declarações de Ricardo Sousa na flash interview: "Podemos vir para aqui 'bitaitar' e dizer uma realidade que não é, tentando passar a imagem de uma coisa que não foi."

Jogadores no Mundial e lesões: "Podemos apresentar todos os contextos possíveis e imaginários. Não há razão para fazermos o que fizemos. Nós dependemos de nós. Hoje não fizemos muita coisa, principalmente na primeira parte. A segunda parte foi boa. Vamos ver amanhã com calma."