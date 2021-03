Declarações de Sérgio Conceição durante a conferência de imprensa de antevisão do jogo do FC Porto frente ao Paços de Ferreira, deste domingo.

Sempre disse que a prioridade era o campeonato, com a qualificação na Liga dos Campeões os objetivos mudam?: "Não, não mudam nada. É exatamente igual."

O que disse ao Taremi?: "O que disse? São conversas muito nossas. Não ficava bem revelar o que disse. Está a falar pela emoção do Taremi no final [do jogo com a Juventus para a Liga dos Campeões]? Ele sentiu que teve um momento menos bom, que coincidiu com um árbitro rigoroso e, por isso, disse que queria redimir-se já amanhã, a jogar com o Paços de Ferreira e fazer golo."