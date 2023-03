Sérgio Conceição retira as dúvidas sobre João Mário: "Está fora"

Declarações na antevisão ao jogo com o Inter, da segunda mão dos oitavos de final da Champions, agendado para as 20h00 de terça-feira.

Diferenças para a primeira mão: "O jogo é entre as mesmas equipas, mas não há jogos iguais. Momentos podem ser semelhantes aqui e acolá, mas iguais não. Dentro da estrutura do Inter, depende dos jogadores que jogarem. O Skriniar não sei se joga, se o Darmian joga a central ou ala, se o Dumfries entra... Depende dos jogadores. O Lukaku, Dzeko e o Lautaro, dos deles vão jogar, são diferentes, parecidos em algumas coisas, mas diferentes, com movimentações diferentes. É mais por aí. Quanto ao jogo, depende daquilo que nós também fizermos e para onde queremos levar o jogo. Jogo equilibrado, muito difícil, contra uma equipa recheada de bons jogadores, quase todos eles de seleções conceituadas. Conhecemos o adversário, conhecemos o que somos capazes de fazer e é isso que queremos amanhã. Uma equipa intensa, dentro das nossas características, pressionante, agressiva e inteligente. Estamos a meio de um jogo que estamos perder."

Taremi e Toni Martínez podem jogar juntos no ataque? "Os dois fazem parte do grupo de trabalho e amanhã terão de ver quem entra ou não no onze."

Baixa: "João Mário está fora."

Ausência de Otávio e o meio-campo a apresentar: "Depende agora da estratégia que adoptarmos para o jogo. No corredor central, o Inter conta com oito jogadores e de acordo com o que eu penso, e nestes jogos de grandíssimo nível, nós temos de atuar como nos sentimos mais confortáveis. Os três médios pode ser feito com um ala que jogue mais por dentro ou com um avançado que dê esse apoio."