Sérgio Conceição recusa poupanças: "É perceber quem está melhor"

Sérgio Conceição fez a antevisão ao encontro frente ao Famalicão, relativo à primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal e agendado para as 20h30 de quarta-feira, em casa dos famalicenses.

Três jogos com o Famalicão até ao final da época: "Cada jogo tem uma história diferente. Podem ser semelhantes, mas, depois, aquilo que acontece em todos eles é diferente. Preparamos a equipa para não termos surpresas negativas e pensamos no próximo jogo. Depois teremos a segunda mão e a seguir o jogo do campeonato. Mas são jogos diferentes."

Poupanças? "Não é o poupar, é perceber quem está melhor nos parâmetros que temos. Pode pensar-se que é jogo da Taça e vamos poupar. Mas vou dar um exemplo. Se o Evanilson não estiver a 100 por cento e o Namaso e o Toni Martínez estiverem, isso não é poupar. É colocar a jogar quem está melhor. Nós chegamos a ter 8 e 9 jogadores lesionados e nunca usei essa desculpa. Temos de ser coerentes no discurso e todos são importantes, consoante a estratégia que defino."

Expectativas dos jogadores: "Temos dois títulos para conquistar e temos de fazer tudo por isso, e isso passa por ganhar todos os jogos. Por si só, isso já é um bem-estar e uma ansiedade boa de que chegue o jogo. Para que os jogadores percebam que os jogos estão a acabar e que ganham uma dimensão maior, com uma margem de erro menor. Para mim não há dificuldade extra. Ando sempre no máximo ao nível emocional e os jogadores é a mesma coisa. Muitos deles já me acompanham há anos e nós sentimo-nos bem com a pressão e os momentos decisivos. Isto são os momentos dos clubes grandes e dos jogadores decisivos."