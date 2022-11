Sérgio Conceição recorda passagem pelo Leça: "O Serifo era o mais completo, um jogador à Porto"

Treinador do FC Porto esteve num jantar de homenagem à equipa do Leça que, em 1994/95, conquistou a segunda liga. Ali, Sérgio teve a primeira lesão grave e o primeiro título. "Admito alguns exageros, fazem parte do que sou", vinca

Regressar às origens: "É fantástico, sou capaz de ser o último a sair daqui. Sair um bocadinho do stress competitivo para vir para aqui, relaxar um bocadinho, é fundamental. Faço-o diariamente com a minha família, apesar de, em casa, se continuar a falar de futebol, tentamos não o fazer, mas é difícil. Aqui fala-se de futebol, mas é diferente e a mim deixa-me relaxado."

Melhor jogador daquela equipa: "Serifo era o mais completo. Super resistente, rápido, tecnicamente evoluído e tinha um amor ao Leça e tudo aquilo que eu acho que um jogador deve ter. Era um jogador à Porto. Mas não era o único."