Sérgio Conceição recorda mãe: "Mais um ano em que olhas por nós aí de cima"

O treinador do FC Porto recorreu às redes sociais para lembrar a data

Sérgio Conceição recorreu esta sexta-feira às redes sociais para assinalar o dia em que a mãe comemoraria o 88.º aniversário, deixando uma mensagem emocionada e bastante saudosa.

"Mais um ano que passa em que não estás cá para partilhares comigo aquilo que mais prezo, a nossa família. Hoje seriam 88 anos Mãe, sei que é também mais um ano em que olhas por nós aí de cima!", pode ler-se.

A fotografia que ilustra o texto é a mesma usada no ano passado e é possível ver a mãe do treinador portista a celebrar com uma bandeira do FC Porto junto ao peito. Recorde-se que o FC Porto perdeu a progenitora quando apenas tinha 18 anos.