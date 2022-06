Sérgio Conceição recorda hat-trick que marcou à Alemanha no Euro'2000

Um dos golos de Sérgio Conceição à Alemanha, no Euro'2000

Técnico do FC Porto partilhou no Instagram um vídeo da UEFA

Passaram exatamente 22 anos desde que Sérgio Conceição, na altura com 25 anos, apontou um hat-trick diante da Alemanha, na primeira jornada do Europeu de 2000 (vitória por 3-0 da Seleção Nacional).

A UEFA recordou os três golos do treinador do FC Porto através de uma publicação no Instagram e Conceição, mais tarde, partilhou esse mesmo vídeo na "história" da conta.

Recorde aqui o hat-trick de Conceição diante da Alemanha:

No Europeu de 2000, Portugal acabou a fase de grupos em primeiro lugar, após vencer também a Roménia (1-0) e a Inglaterra (3-2) e chegou até às meias-finais, caindo perante a França no prolongamento (1-2), graças a um golo de Zidane, de grande penalidade, aos 117 minutos.