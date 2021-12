Conceição recorda episódio com Paulo Sérgio: "Acontece com campeões da Europa..."

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo de sexta-feira, com o Portimonense, referente à 13ª jornada da Liga Bwin

Em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo de sexta-feira, com o Portimonense, referente à 13ª jornada da Liga Bwin, Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, recordou o episódio com Paulo Sérgio, treinador do emblema algarvio, em 2020/21, quando ambos foram expulsos do encontro entre as duas equipas, em Portimão.

"Estou de dieta, não posso beber álcool. Somos homens do futebol, o que tenho a analisar é o trabalho do Paulo [Sérgio] enquanto treinador e a excelente fase que está a atravessar, que não é certamente pela relação que tem com os outros fora do clube, mas sim com aquilo que é o seu trabalho diário no Portimonense", começou por dizer, quando questionado sobre a situação estava sanada e se os dois treinadores iriam beber um copo de vinho como sinal de "paz".

"Se querem que vos diga, o Paulo é dos treinadores com que mais simpatizo. E isto não é levantar da bandeira branca, é o que eu sinto. Esse foi um episódio que passou e que com certeza [vamos resolver] quando tivermos oportunidade, não num jogo de futebol, em que se vivem muitas emoções, não há tempo para a pensar noutras coisas que não seja em sermos o mais competitivos possível e ganhar o jogo. Se me perguntar se guardo alguma mágoa ou sentimento negativo... Não foi bonito, já falei sobre isso, acontece pela Europa fora, com grandíssimos treinadores, treinadores que foram campeões da Europa, que têm equipas valiosas, não deixa de haver esses confusões, que não deviam existir, mas que na emoção do jogo poder-se-á entender", continuou, antes de concluir:

"Esse episódio passou. Quero que o Paulo Sérgio seja feliz profissionalmente excetuando amanhã e que tenha muita saúde para a ele e para a família. [está tudo] Completamente tranquilo."