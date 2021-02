Sérgio Conceição recorda dois entre os 200 jogos no FC Porto: "Há alguns fantásticos"

Sérgio Conceição, no final do Marítimo-FC Porto (1-2) da 20ª jornada da Liga, falou do facto de ter chegado aos 200 jogos como treinador do FC Porto

Pepe e Corona foram os protagonistas do momento, quando de um saco de papel surgiu uma camisola assinalando o jogo 200 de Sérgio Conceição como treinador do FC Porto. No final da habitual roda do FC Porto no final do jogo, a equipa homenageou o técnico, que foi lesto a chamar toda a equipa técnica antes de dirigir mais algumas palavras.

"Agradecer aos meus jogadores porque tiveram um gesto fantástcio no final, uma camisola dos 200 jogos pelo FC Porto, numa caminhada que tem sido cheia de paixão, cheia de ambição e com muitos deles ali, na roda, desde o início nesta aventura comigo. Os que partiram, os que vieram, a todos o meu obrigado nestes quatro anos", disse Sérgio Conceição no final do Marítimo-FC Porto (1-2)

"Há alguns jogos fantásticos a nível do que é a preparação e interpretação da estratégia para o jogo. Lembro-me do jogo com o Leipzig, com a Juventus também foi muito bom... Mas, acima de tudo, as vitórias que valeram títulos. Neste clube não festejamos vitórias, festejamos títulos, como costumo dizer, por isso todas as vitórias que contribuíram para isso foram importantes", acrescentou sobre os jogos mais marcantes.