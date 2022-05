Sérgio Conceição recebeu um presente especial das mãos de Pedro Proença

Treinador conquistou, ao serviço do FC Porto, o terceiro título de campeão nacional.

Os festejos pela conquista do 30.º título de campeão nacional prosseguiram no sábado e madrugada de domingo, com Sérgio Conceição a receber um presente especial por parte de Pedro Proença. O presidente da Liga ofereceu ao técnico do FC Porto uma mini taça de campeão.

Também Tiago Madureira, diretor executivo da Liga, presenteou Sérgio Conceição, desta feita com um quadro alusivo à temporada do FC Porto, que bateu o recorde de pontos numa só edição do campeonato.

O FC Porto, recorde-se, venceu o Estoril por 2-0 na ronda 34 do campeonato e a festa estendeu-se do Dragão aos Aliados, onde a comitiva foi recebida na Câmara Municipal.