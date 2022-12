Eliminados do Mundial, Taremi e Eustáquio apresentam-se no Olival. São responsáveis diretos por 30 dos 57 golos da equipa.

Sérgio Conceição prepara-se para receber três reforços, dois deles de peso. Taremi e Eustáquio, como se sabe, já terminaram as respetivas participações no Mundial do Catar e são esperados no início da semana no Olival para retomar os treinos.