Sérgio Conceição recebe prémio depois de um mês de dezembro perfeito

Treinador do FC Porto eleito o melhor do campeonato no último mês de 2020.

Na sequência de um mês em que venceu os três jogos que disputou para o campeonato e ainda conquistou a Supertaça Cândido de Oliveira, Sérgio Conceição foi eleito pela Liga como o melhor treinador de dezembro

O técnico portsita venceu o Prémio Vítor Oliveira com 28 por cento dos votos, ficando à frente de Emanuel Ferro, adjunto de Rúben Amorim [só tem o nível III] no Sporting (21%) e de Carlos Carvalhal (17%), do Braga.

Refira-se que Sérgio Oliveira foi eleito o melhor médio e também o melhor jogador no referido mês.