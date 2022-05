Sérgio Conceição reage ao título de campeão: "Temos um grupo fabuloso"

Treinador do FC Porto reage à conquista do título na zona de entrevistas rápidas.

Vitória na Luz e título: "Um jogo típico de final de época, sabíamos que íamos apanhar um adversário competitivo, num jogo onde pelos adeptos, estádio e história íamos ter dificuldades. Foi competitivo, sem grandes ocasiões, tivemos ali na primeira parte uma possibilidade, não houve grandes ocasiões. Muitos duelos, pouco discernimento por vezes, mas vitória merecida. Merecida no campeonato, não hoje especificamente. Fomos a melhor equipa, que teve um comportamento fantástico, temos um balneário e um grupo fabuloso. Parabéns à equipa, à estrutura e aos adeptos, incansáveis neste apoio. Agora vamos descansar um pouco. Ainda temos a final da Taça para jogar."

Golo anulado a Darwin e momento decisivo a terminar: "Nós sofremos um golo no jogo com o Vizela que foi válido por zero centímetros... Fora de jogo por um ou dois centímetros é fora de jogo... Foi no momento certo que marcámos, acho que merecíamos. Fomos ajustando ao longo do jogo, porque o Benfica meteu muita gente na frente, gente de peso, com capacidade para segurar a bola no jogo aéreo e acabou o jogo forte. Com o Darwin na esquerda tive que ajustar e meter o Pepê na ajuda ao João Mário, para ajustar esse posicionamento do Darwin. Percebemos o que é que o jogo ia dando e depois temos jogadores fortes na transição, como o Pepê, o Taremi... Foi aí que tivemos a felicidade de fazer golo."