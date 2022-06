Sérgio Conceição reage ao discurso de basquetebolista do FC Porto

Treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, aplaude palavras de Miguel Queiroz

Sérgio Conceição, não é propriamente muito ativo nas redes socais, sendo poucas as publicações que vai fazendo. Ainda assim, o treinador do FC Porto fez questão de utilizar o Twitter para aplaudir parte do discurso de Miguel Queiroz, basquetebolista do FC Porto.

Após o jogo três da final do play-off, na qual a equipa azul e branca alcançou a primeira vitória da eliminatória, Queiroz afirmou, dirigindo-se aos adeptos, que o FC Porto nem sempre ganha, nem sempre perde, "mas nunca vai desistir. [...] Nós não desistimos, esta é a nossa casa, e nós não damos tudo por este clube e por esta instituição".

O FC Porto venceu o Benfica, por 65-47, no jogo 3 da final do play-off.