Sérgio Conceição reage à chamada de Vitinha à Seleção Nacional

Vitinha foi chamado por Fernando Santos para o lugar de Rúben Neves.

Gestão em Lyon: "Sabia que três dias depois tínhamos um jogo no Bessa muito exigente, sabia que o onze de Lyon ia dar uma boa resposta, agora houve muita coisa. Às 3h00 de sexta-feira estávamos no avião, voltámos para o hotel às 5h00, chegámos ao fim da tarde e fizemos um pequeno treino no Dragão. Não é fácil este contexto. A juntar a isso, um dérbi difícil, com uma boa equipa, vivido com muita paixão. Estava tudo preparado para que o FC Porto pudesse escorregar, mas não aconteceu. Levámos três pontos muito merecidos."

Vitinha na Seleção: "Fico extremamente contente. É o reconhecimento do trabalho e de uma evolução fantástica de um jogador com um futuro risonho, porque tem uma qualidade fantástica."