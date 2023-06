Sérgio Conceição questionado sobre clubes italianos e Neres: "Consigo ficar indiferente"

Sérgio Conceição esteve na sala de imprensa do Jamor para lançar o Braga-FC Porto, final da Taça de Portugal que se joga este domingo a partir das 17h15

Interesse de clubes italianos. Fica indiferente? Provocações de Neres afetaram? "Consigo ficar indiferente. Quanto à segunda pergunta, não."

Missão mais difícil este ano? "Quando pensávamos que os jogos seriam mais acessíveis não foram. E nos jogos ditos mais complicados demos uma excelente resposta. Teoria é uma coisa, prática é outra e depende do que fizermos amanhã. Sabemos o que fazer, é um jogo onde a estratégia será importante, assim como estado emocional, a personalidade da equipa, ambição de conquistar mais um título. Quem está habituado a ganhar e é competitivo no dia a dia acresce essa vontade de ganhar ainda mais. É o que passo para a equipa e é o meu sentimento com jogadores com quem já ganhámos títulos. Amanhã é como se fosse o primeiro título para nós".

