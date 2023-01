Sérgio Conceição: "Quero agradecer ao presidente, nem tudo foi um mar de rosas"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, à RTP 3 e Sport TV, após a goleada por 4-0 sobre o Arouca, nos oitavos de final da Taça de Portugal e consequente apuramento para os "quartos" da prova rainha.

300 jogos no banco: "Primeiro quero agradecer a confiança ao nosso presidente, porque nem tudo foi um mar de rosas aqui nestes cinco anos e meio, foram momentos muitos deles positivos, mas também houve momentos maus e agradeço confiança do presidente e de toda a estrutura do FC Porto. Depois quero agradecer a todos os jogadores, que fizeram de mim melhor treinador. Diariamente é um desafio estar aqui a treinar estes jogadores a este nível. E agradecer a todos os departamentos que trabalham e fazem parte do nosso dia a dia. Temos tido sucesso, não na totalidade, queria mais, andamos sempre à procura de mais e é com esse sentimento que vamos para o próximo jogo com o Famalicão. Agradecer a toda a gente a dedicação e a paciência que teve para levar comigo, que não é fácil."

Caminhada de sucesso, mas não na totalidade: "Tenho de agradecer ao nosso líder, o presidente, porque nem sempre foi um trajeto fácil. Tivemos momentos difíceis e só a confiança dele e a grande experiência que tem é que fez com que ainda hoje eu esteja aqui. Estou feliz por esse número, mas se me falam de vitórias, podíamos ter mais algumas. Tenho de agradecer a todos os jogadores que estiverem comigo neste cinco anos e meio, assim como a todos os departamentos que trabalham connosco diariamente, assim como a todas as pessoas que fazem parte da estrutura. Tem sido uma caminhada de sucesso, não na totalidade, porque esperava ter mais um ou outro título. Mas estamos satisfeitos. Ainda estamos dentro de todas as competições internas, o que é de louvar, porque o FC Porto está habituado a disputar todas as competições até ao final. Estamos a fazer o nosso trajeto e espero que no final possamos estar todos felizes."