Sérgio Conceição: "Querer ganhar é uma coisa e fazer para que isso aconteça é outra"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na antevisão ao embate com o Santa Clara, agendado para as 17h00 de domingo e a contar para a 11.ª jornada da Liga Bwin.

Santa Clara: "A deslocação ao Santa Clara é sempre difícil. A equipa organiza-se sempre defensivamente com alguma qualidade, até porque o espaço que ocupam no campo é mais baixo do que ocupam habitualmente, fica mais fácil de defender. Mas não foi por aí, porque nós tivemos algumas ocasiões bem claras para fazer golos. Cabe-nos a nós fazer mais do que fizemos nesse jogo, sermos mais eficazes e estarmos muito mais concentrados a nível defensivo. Se for assim, com maior ou menor dificuldade, vamos buscar o que nos queremos, os três pontos."

O que aconteceu no outro jogo torna agora as coisas mais simples? "Não direi mais simples, mas é importante perceber o que não se fez e o que é necessário para se ganhar os jogos. Houve muita coisa que não correu bem. Não estou a falar do empenho, vontade ou querer. Ter vontade e o querer ganhar é uma coisa e depois efetivamente fazer as coisas para que isso aconteça é outra. Tenho um grupo que conheço e não é por esse jogo que vou deixar de acreditar na ambição e determinação que os jogadores têm em todos os treinos e jogos. O jogo tem a sua vida, a sua história, vai ser diferente. Queremos encaminhar o jogo para uma zona e para momentos em que achamos que somos muito fortes e em que criamos dificuldades aos adversários."