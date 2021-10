Sérgio Conceição: "Quem não tiver espírito de compromisso não acompanha a equipa"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em conferência de Imprensa de antevisão ao dérbi portuense, com o Boavista, agendado para as 17h00 de sábado, em jogo referente à décima jornada da Liga Bwin.

Pouco tempo para preparar o Boavista? "Houve tempo, vamos jogar ao quarto dia. Os treinadores querem ter semanas limpas, mas não é por aí, houve tempo para prepará-lo da forma que eu acho que pode ser importante para ganhar ao Boavista. É um dérbi, um jogo sempre apetecível para todos, temos de estar ao nosso melhor nível para ganhar."

Espírito de compromisso é essencial: "O espírito de compromisso tem de estar patente no nosso dia a dia, quem não o tiver não acompanha a equipa. Há características que são básicas e fundamentais no futebol. A concentração competitiva, foco no jogo, estar alerta dentro do mesmo, pensar que cada lance pode ser decisivo e então temos de estar sempre no limite, acho que é básico. Quem não tiver isso, independentemente de ser uma equipa mais forte do que outra, acaba por nivelar. Tivemos seis ou sete ocasiões claras para não perder o jogo, temos noção disso, mas temos noção que o Santa Clara, pelo que fez, mereceu ganhar e estar na final-four. Esse compromisso, que tem de estar no dia-a-dia, obviamente é importante. Quando não há isso, fica mais difícil. Dou pouco azo a que os jogadores não sintam esse compromisso. Quando não o sentem, não estão com o grupo, ficam de fora."

Rotatividade dos centrais: "Em Tondela falei do porquê de jogar o Marcano. A nossa saída de bola é diferente. Jogando Mbemba e pepe ou jogando marcado e pepe, modifica a nossa saída de bola. E também são jogadores diferentes, o Mbemba do Marcano. Vamos ver amanhã quem é que vai jogar, mas acho importante essa rotação entre os centrais, até pelo historial. O Marcano vem de lesão grave, muito tempo sem jogar, o Pepe tem a sua idade apesar de ser um profissional fabuloso, o Mbemba também tem muitos jogos. Têm todos qualidade, assim como o Fábio Cardoso, têm todos qualidade. Escolho em função da nossa equipa e da estratégia para o jogo."