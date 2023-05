Sérgio Conceição: "Quem não soubesse a nossa situação diria que este era o campeão nacional"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, após o triunfo sobre o Famalicão (4-2) na 33.ª jornada da Liga Bwin

Boa entrada, depois facilitou-se? "Tenho de realçar o excelente jogo da equipa, num campo sempre difícil e onde entrámos de forma fantástica a perceber como sair dessa pressão do adversário, no fundo explorando as suas fragilidades, e podíamos ter estado a ganhar por três ou quatro de diferença. Estando a ganhar, faltou ser mais maduros, não deixar que o adversário saísse com perdas de bola, e por vezes até deixar partir o jogo, foi o que falei ao intervalo. Tivemos oportunidade de fazer o 3-1 pelo Grujic na cara do golo, não dizemos, e do nada o penálti com que o Famalicão empatou. Voltámos, a criar muitos problemas e situações para fazer golo, era continuar. É perceber o por quê às vezes sofremos alguma transição que nos criou perigo. Foi um jogo muitíssimo bom, estou contente, pelo resultado que era importante, numa situação que não é fácil. Estamos habituados a estar em primeiro, não dependemos de nós, mas temos de continuar a esgotar as possibilidades."

Melhor que no último jogo contra o Famalicão, na Taça de Portugal: "Houve mais controlo. A nossa dinâmica em posse muito melhor a partir de trás. Explorámos outra situação que não fizemos na Taça, houve um trabalho interessante a explorar algumas fragilidades do adversário, já os defrontámos várias vezes e sabíamos o que fazer. Há o senão de não ter o controlo total, mas retificamos e controlamos a segunda parte."

Onze titular: "Achei que em termos de rendimento momentâneo o Toni Martínez deu mais garantias e foi titular. O Trabalho da semana é que é importante para eu decidir. Os reforços têm dado boa resposta ao longo do ano."