Sérgio Conceição quebra o silêncio antes do jogo com o Portimonense

Treinador do FC Porto volta a fazer uma conferência de antevisão a um jogo do campeonato.

Sérgio Conceição vai quebrar o silêncio que tem sido habitual antes dos encontros do campeonato e irá fazer a antevisão à partida com o Portimonense, da ronda 26 do campeonato. O treinador do FC Porto irá falar aos jornalistas a partir das 12h00 de sábado, informou o clube no site oficial, numa conferência que pode seguir em www.ojogo.pt.

Conceição fez a última conferência de antevisão, falando de I Liga, antes do encontro com o Gil Vicente, no Dragão, realizado no dia 26 de fevereiro. Não o fez para os jogos seguintes: Chaves, Estoril e Braga.

No que toca ao boletim clínico, Diogo Costa (tratamento), João Mário (tratamento), Pepe (tratamento), João Marcelo (tratamento) e Evanilson (tratamento) continuam a ser baixas.

O encontro com os algarvios tem início marcado para as 20h30 de domingo.