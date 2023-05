Sérgio Conceição: quando o aspirante se transforma na referência

Treinador do FC Porto continua a superar todos os registos de Pedroto. Depois do total de vitórias no campeonato (160), a marca seguinte espera-o na final da Taça de Portugal

Sérgio Conceição sempre se referiu com reverência a José Maria Pedroto. Rotulou-o de "visionário", considerou-o uma "referência do clube [FC Porto] e do país" e até admitiu ser a sua "inspiração". "Não quero olhar para uma figura que está bem lá em cima, enquanto eu estou aqui a fazer pela vida", referiu recentemente.

Conceição procura vencer a prova rainha pela terceira vez na carreira, passando a somar mais uma do que o "Mestre". Bater o seu total de jogos na I Liga implica cumprir o atual contrato até ao final.

A verdade é que o treinador que chegou ao FC Porto "para ensinar" vai continuando a superar todos os registos do "Mestre" no clube azul e branco. Anteontem, com o Famalicão, reclamou o de técnico com mais vitórias na I Liga (160), passando a ser o homem a superar pelos que lhe vierem a suceder no banco dos dragões. A ultrapassagem ao "Zé do Boné", porém, ainda não está completa. Para que ela se efetue na plenitude, Conceição terá de vencer mais uma Taça de Portugal e realizar, pelo menos, mais 34 jogos para o campeonato [ver infografia]. O primeiro objetivo poderá ser concretizado ainda esta época, quando defrontar o Braga, a 4 de junho, no encontro decisivo da prova rainha do futebol português. O segundo implica que Sérgio cumpra o atual contrato até ao fim, uma vez que só poderá ser consumado na penúltima jornada da próxima edição da I Liga.

Durante a ascensão de Sérgio Conceição até ao topo dos melhores treinadores da história do FC Porto, ficaram pelo caminho outros números de Pedroto que, na altura, se perspetivavam muito difíceis de atingir. O de total de jogos ou de vitórias são dois desses exemplos e só foram possíveis devido à longa permanência no clube por parte de Conceição, em quem Pinto da Costa vê traços idênticos aos do "Mestre". "Um e outro viviam ou vivem o futebol 24 horas por dia. [Conceição] É obcecado por ganhar e também o que convive pior com a derrota, tal como o Pedroto", referiu, há pouco mais de um ano, o presidente portista. A diferença é que a referência agora é Conceição.