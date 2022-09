Sérgio Conceição: "Quando há esta coesão a todos os níveis é difícil ganhar ao FC Porto"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, após o triunfo caseiro sobre o Braga, 4-1, em jogo da oitava jornada da Liga Bwin.

Análise: "Entrámos muito bem no jogo. Estes jogadores são os mesmos que foram criticados nas últimas semanas. Que não jogaram tão bem, é verdade... Mas quando jogámos como equipa, quando percebemos a estratégia em função das características dos jogadores, com a bravura e qualidade que têm, as coisas ficam mais fáceis. Defrontámos um adversário fortíssimo, que estava imbatível na Liga, com jogadores que jogam juntos há alguns anos e com muita qualidade, tanto individual como coletiva, e isso só vem dar mais brilho à nossa exibição e à nossa vitória. Mas é um jogo, são três pontos e continuamos com o nosso objetivo bem definido. Quando jogamos em equipa, quando há esta coesão a todos os níveis é difícil ganhar ao FC Porto."

Abraço para a equipa técnica: "Temos de salientar o trabalho do Braga, a qualidade que tem. Marcou num autogolo. O que é bem demonstrativo do caráter, determinação e ambição é a forma como fomos buscar os golos que dessem tranquilidade, mesmo antes da expulsão do Matheus. Quero mandar um abraço para a minha equipa técnica, trabalhamos muito, somos muito unidos, focados, como os jogadores. Somos uma família incrível."