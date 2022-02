Sérgio Conceição: "Quando deixamos de fazer um ou outro metro..."

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, após o empate 1-1 com o Gil Vicente, em jogo da 24.ª jornada da Liga Bwin.

Análise: "Entrámos bem no jogo, acho que a expulsão foi o pior que podia ter acontecido à minha equipa, porque acho que arriscamos muitas vezes mas não da melhor forma, definimos mal no ultimo terço, com situações para finalizar com êxito e não conseguimos. Tivemos uma mão cheia de cantos também não tão fortes como habitualmente somos. Acho que descaracterizámos um bocadinho a nossa equipa. Mesmo no processo defensivo, quando se joga com uma equipa que está em inferioridade numérica, tem de se respeitar essa equipa, e principalmente respeitar a identidade e os princípios da equipa. Quando deixamos de fazer um ou outro metro que são fundamentais no futebol, depois temos dissabores destes. Claro que se formos ver as oportunidades as situações de golo que tivemos, merecíamos ter ganho. De qualquer das maneiras, podíamos e deveríamos ter feito mais, principalmente no discernimento e perceber o que o jogo estava a precisar. Acho que muitas atacamos a pressa, não tendo o melhor discernimento que é necessário nestas situações para desmontar uma equipa que se encontrou em inferioridade numérica e que claramente o bloco da equipa fica mais baixo, fica mais difícil encontrar espaços e tivemos alguma dificuldade nesse sentido."

Faltou frescura mental? "Nós tivemos as nossas ocasiões. Muitas ocasiões para fazemos golo. Há jogos que acontecem desta forma, não devem acontecer, porque queremos muito chegar ao fim em primeiro lugar e para isso os jogadores precisam de perceber que são jogos como estes que com inteligência e tranquilidade de espírito, como noutros jogos, que conseguimos dar a volta. Temos qualidade e hoje não estivemos tão bem como costumamos estar."