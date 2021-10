Sérgio Conceição: "Quando acabar a minha carreira não quero ter muitos amigos, quero ter muitos títulos"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, fez uma surpresa a Joana Marques, conhecida radialista adepta do FC Porto, no podcast de Júlio Heitor

Sobre o mau perder de Sérgio Conceição: "Isso tem muito a ver com a nossa personalidade, o nosso caráter, aquilo que foi também o meu percurso de vida enquanto jogador e mesmo na minha vida pessoal, um percurso extremamente difícil, onde, para mim, diariamente há que ser melhor do que ontem. Isto não é um chavão, é mesmo assim."

Exigência, amigos e título: "Sou muito exigente comigo, sou exigente também com quem trabalha comigo, com o staff, com os diversos departamentos que cooperam connosco e, depois, também com os nossos jogadores. Acho que isto é essencial para se ter sucesso. Quero acabar a minha carreira e, se calhar, não quero ter muitos amigos, mas quero ter muitos títulos coletivos, que são os mais importantes. É por isso que luto".