Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, após o triunfo sobre o Vizela (4-0) na Taça da Liga

Análise ao jogo: "Tanto na primeira como na segunda parte, o importante era ganhar o jogo. Fazer um jogo de acordo com o que fizemos em Chaves que foi muito positivo. Não tivemos, de acordo com o que tínhamos preparado, da nossa equipa... não controlámos o comportamento do adversário. No momento de pressionar tivemos algumas dificuldades, não estavam a baixar, com bola faltou esticar o jogo, às vezes houve pouca largura. Na primeira parte foi entretido, e quando digo entretido para mim é negativo. Na segunda parte fomos mais nós, foram naturalmente surgindo os golos. Vitória justa, demos um passo importante. Temos quarta o Gil Vicente e vamos preparar para dar uma boa resposta."

Evolução: "O nosso jogo foi mais sólido em Chaves. Hoje houve momentos que não gostei tanto. Não podemos permitir ao adversário que se sinta confortável com bola. Não somos equipa expectante. Conseguiram ter bola, o Vizela tem bons jogadores. Dependiam do que somos nós como equipa e na primeira parte faltou algo."

Regresso dos mundialistas: "Além do grupo de trabalho com essa qualidade, estamos a falar de jogadores de seleção, temos grupo de homens muito interessante. Percebem que têm de estar bem nos clubes e estão gratos. Voltaram completamente focados e com ambição de darem o seu contributo, no campeonato, taça da liga ou liga dos campeões."

João Mário: "A confiança conquista-se no dia a dia. Se vendessem confiança no supermercado, ia comprar e dar ao meu jogador. Faz parte do momento dele. Acho que não era dele. Foi um problema geral. O João, Rodrigo, e até Manafá, são alas na formação. Com o tempo têm lapidado algumas situações necessárias para jogar num grande clube e ser lateral, estamos focados nisso e o João faz parte."