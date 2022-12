Sérgio Conceição: "Primeira parte de nível médio-baixo, na segunda bem melhor"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, após o triunfo sobre o Vizela (4-0) na Taça da Liga

O que mais gostou do jogo: "O que mais gostei foi de perceberem ao intervalo que não estávamos a fazer o que somos como equipa. Deixámos algum espaço, não compreendemos o que tínhamos a fazer de acordo com o que o adversário prepara, não soubemos condicioná-los para que não chegassem à nossa baliza com alguma regularidade no primeiro tempo. Acataram, com confiança, fomos fortes depois em todos os momentos do jogo e estivemos muito bem naquilo que o Vizela nos estava a dificultar. Fica muito difícil para o Vizela, viu-se na segunda parte, quando somos uma equipa mais próxima do que somos."

Resumo: "Nesse sentido primeira parte entretida, falo em jogo nível médio-baixo da nossa parte, na segunda parte bem melhor, ao nosso nível."