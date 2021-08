Sérgio Conceição prestes a igualar marca de quatro ex-treinadores do FC Porto

Passaram-se 288 dias desde a última derrota do FC Porto no campeonato, em Paços de Ferreira. Desde então, os dragões somaram sete empates e 22 vitórias, duas delas contra o adversário de hoje

O tiro de partida no campeonato foi disparado há pouco tempo, mas Sérgio Conceição poderá atingir já uma marca significativa no historial de treinadores do FC Porto.

Graças à ponta final dos portistas na última edição da agora denominada Liga Bwin, bem como ao triunfo (2-0) obtido há uma semana, na receção ao Belenenses, o técnico de 46 anos está apenas a um jogo de alcançar a marca dos 30 consecutivos sem perder na competição.