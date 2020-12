Sérgio Conceição: "Presidente? Se estivesse mais vezes no relvado, mais vezes estaria na roda"

Sérgio Conceição falou sobre a presença de Pinto da Costa na habitual roda com jogadores e equipa técnica no final do jogo da Supertaça, em Aveiro.

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, abordou esta segunda-feira, na antevisão ao jogo com o Vitória de Guimarães, a presença de Pinto da Costa na habitual roda com jogadores e equipa técnica no final do jogo da Supertaça, em Aveiro, em que os dragões venceram por 2-0 o rival Benfica.

"Foi um momento importante, um momento que me saiu, chamei o presidente para a roda, sentimos o peso da presença do nosso presidente junto a nós. Normalmente não está no relvado, se estivesse, mais vezes estaria na roda. É sempre um prazer que esteja junto à equipa", afiançou o técnico dos azuis e brancos, no dia em que Pinto da Costa celebra 83 anos de vida.

Sobre o rescaldo do triunfo sobre o Benfica, Conceição garante que o foco portista já está virado para os desafios que se seguem:

"Festa não houve, houve uma conquista, houve momentos divertidos no autocarro e na viagem, depois tiveram dias merecidos com as famílias e a partir desse momento entrei aqui com a azia de sempre, com a exigência normal no trabalho, os jogadores com grande determinação. É verdade que, depois de um jogo, o mais importante é o próximo, o Vitória. Esse foco [no jogo com o Benfica] fo umai prova de maturidade, valeu um título, estivemos contentes nas horas seguintes e agora temos de ganhar os jogos para perceber quais é que serão importantes para a conquista do título. Os campeões são os que conseguem ganhar, ganhar títulos e manterem-se lá em cima", rematou.