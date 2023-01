Sérgio Conceição: "Presença de Carlos Secretário foi a grande vitória"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na sala de Imprensa, após a goleada caseira sobre o Famalicão, 4-1, em jogo da 16.ª jornada da Liga Bwin.

Insatisfeito? "Não foi que não ficasse satisfeito. Quando uma equipa ganha 4-1 e podia ter feito mais golos, obviamente que houve muitas coisas positivas, agora acho que num ou noutro momento permitimos ao Famalicão jogar mais do que normalmente permitimos ao adversário, principalmente na sua primeira fase de construção. Os médios jogaram de uma forma livre e não era isso que tínhamos pedido e trabalhado. Houve outros momentos do jogo em que a equipa esteve muito bem. Em ataque organizado ou em transição somos uma equipa forte no processo ofensivo. Hoje sabíamos quais as zonas e onde pressionar, onde a ligação do Famalicão entrava e não fomos capazes de ter um bom timing e uma boa leitura nessa pressão sobre o adversário."

Presença de Carlos Secretário no Dragão: "Foi uma felicidade vê-lo no meu gabinete, é uma alegria enorme para mim, porque acompanhei este processo que não foi nada fácil para ele. Neste momento ele já está numa recuperação bem adiantada, fico extremamente feliz, essa foi a grande vitória, é verdade. É uma vitória também importante, ou mais importante, que é a saúde, a vida das pessoas. Principalmente do Carlos, que durante tantos anos partilhou o balneário connosco, muita gente desta casa."